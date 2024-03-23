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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da yaptığı mitingte "Bakın, dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. Bugün partinin genel başkanı bundan önceki yerel seçimde üç oyunu da bir başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye. Ne diye? Sözünü tutsun, diye. Ne diye? İYİ Parti'yle ittifak kurduk, onlar kazansın diye" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Özel, konuşmasının büyük bölümünü tekrar aday olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e ayırdı. Ergün'ün şehrin aleyhine olduğunu belirttiği bazı icraatlarına CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ferdi Zeyrek'in karşı çıktığına dikkati çeken Özel, "Ferdi Zeyrek, 'Ulupark'a dokunmayın', 'Beyaz Fil Yıkılmasın' platformunu kurdu. Bütün kent suçlarına karşı mücadele başlattı. Cengiz Ergün ne talimat geldiyse, Manisa'nın güzelliklerini verdi. Cengiz Ergün’ü bizim Ferdi durdurdu" dedi. Özel, kendisine ait reklam raketlerinin özellikle de memleketi Manisa'da kırılmasına da tepki gösterdi. REKLAM

'ŞEHZADELER'DE YENİ BİR HİKAYENİN BAŞLAMASINA İHTİYAÇ VAR' Geçen seçimde Manisa'da, ittifak ortağı oldukları İYİ Parti adayına destek verdiklerini hatırlatan Özel, "Geçen seçimde Şehzadeler ve Yunusemre'de bir büyük ittifak için biz fedakarlık yaptık. Dediler ki, 'Özgür Özel bağrına taş basacaksın, memleketini İYİ Parti'ye bırakacaksın.' Dedik ki, 'Madem ki ittifaktır, madem ki iyi insanlarla beraberiz, madem ki biz şehirlere dürüst yöneticiler seçeceğiz, madem ki memleketimizi de Türkiye'nin pek çok memleketini de ehli namus insanlara emanet edeceğiz, peki' dedik. Bakın, dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. Bugün partinin genel başkanı bundan önceki yerel seçimde üç oyunu da bir başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye. Ne diye? Sözünü tutsun, diye. Ne diye? İYİ Parti'yle ittifak kurduk, onlar kazansın diye. Maalesef benim ilçemde, Yunusemre'de 7 oy farkla, Şehzadeler'de herhalde 2 bin oy gibi bir farkla İYİ Parti kaybetti. Biz elimizden geleni yaptık. Sözümüzü tuttuk. Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi, olmadı. Hak veriyoruz, anlayış gösteriyoruz. Biz Ankara'da yukarıda bir ittifak, bir iş birliği kuramadık. İş, ittifakın gönüllerde kurulmasına, sandıkta kurulmasına, Manisa'nın yıllardır Yunusemre'yi kahreden Çerçi'den kurtulmasına, Şehzadeler'de yeni bir hikayenin başlamasına ihtiyaç var" dedi.

'BU SEÇİMİ ŞEHZADELER'DE GÜLŞAH DURBAY İLE MANİSA'YA KAZANDIRIN' CHP Şehzadeler Belediye başkan adayı Gülşah Durbay için seçimde destek isteyen Özel, "Her iki tarafta da bolca anket yaptık, sandık kurduk. İki tarafta birer adayımız var. Anketlerde, Şehzadeler'de bu sefer iyilik yapmanın, fedakarlık yapmanın, seçim kaybettirmemenin ve yeni bir hikayeye Manisa'da bir Cumhuriyet kızının, bir Atatürk kızının gencecik, çalışkan birisinin bu Şehzadeler'e elini değmesine katkı sağlayacak olanlar geçmiş dönem ittifak yaptığımız ortaklarımızdır. Sizin her daim birlikte olduğunuz bir evladınız olarak, İYİ Parti'nin geçmiş seçimde hep birlikte olduğumuz, büyük bir mücadele verdiğimiz ancak geçmiş seçim şartlarında belli sebeplerden başarıya ulaşamadığımız ama bizim yükümlülüğümüzü tam yerine getirdiğimiz bütün iyi insanlarından, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan bu seçimi bize kaybettirmemelerini, destek vermelerini istiyorum. Bu seçimi Şehzadeler'de Gülşah Durbay ile Manisa'ya kazandırın. Bütün anketlerde Gülşah birkaç puan önde, AK Parti'yle yarışıyor. Eğer kazanma potansiyelleri olsa Ankara'da da teklif etmiştim 'Birlikte olalım, bir ilçeyi verelim, bir ilçeyi alalım.' Ama o günlerde dinletemedim. Şimdi bu ilçede Gülşah Durbay önde gidiyor, AK Parti'yle yarışıyor. Maalesef İYİ Parti kazanmıyor ama Gülşah'a destek verirse kazandırıyor. Kendi adayında kalırsa kaybettiriyor. Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendime memleketimde sizin evladınız için istiyorum" diye konuştu.

'HER EMEKLİYE 7 BİN LİRA SEYYANEN ZAM LAZIM' Özel, konuşmasında emekli maaşlarına da değinerek şunları söyledi: “En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç almaya kalksan geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyordun. Bu sene kilosu 450 lira olmuş ve 22 kilo güllaç alıyorsun. 50 kilo güllaç alan emekli, bir senede 22 kiloya düştü. Manisalılar bir yere giderken akrabaları, asker arkadaşları, eski okul arkadaşları beklerler ki, mesir getirsinler. Geçen sene 190 liraydı, mesirin kilogramı. En düşük emekli maaşıyla 40 kilogram mesir macunu alınıyordu. Bu sene kilogramı 404 lira olmuş, 25 kilogram alıyorsun. 40 kilogram mesir alan emekli bu sene maaşıyla 25 kilogram mesir macunu alabiliyor. Biz emekliye, emekli kartını belediyelerden veririz ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi 1,5 asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki, her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım."