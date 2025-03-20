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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den partilere Saraçhane çağrısı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den partilere Saraçhane çağrısı

        CHP lideri Özgür Özel, "Bugün yine burada, yarın yine burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti geliyor, ziyaret ediyor, yarın siyasi parti katılımlarının olduğunu da müjdeleyebiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:36
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        Özel'den partilere Saraçhane çağrısı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerin destek ziyaretleri için "Bugün yine burada, yarın yine burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti geliyor, ziyaret ediyor, yarın siyasi parti katılımlarının olduğunu da müjdeleyebiliriz" dedi.

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer, CHP'ye destek ziyaretinde bulundu. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

        Özel, "Bizim demokrasi anlayışım içinde kimsenin burnu bile kanamadan çok önemli bir mesaj verildi. Bugün yine burada, yarın yine burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti geliyor, ziyaret ediyor, yarın siyasi parti katılımlarının olduğunu da müjdeleyebiliriz. Bugün de ilk anda en kuvvetli desteği veren, telefonla durumumuzu soran, şimdi de ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür ediyorum" dedi.

        Demokrat Parti lideri Uysal da "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu" ifadelerini kullandı.

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