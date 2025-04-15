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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek

        CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:08
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        Özel 75 bin lira tazminat ödeyecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.

        CHP lideri Özgür Özel'in Çağlayan Adliyesi Önünde yaptığı açıklamalar üzerine açılan davada, özel 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

        Aydın, "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir" dedi.

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