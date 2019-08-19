Samsun Bafra'da, dün akşam saatlerinde, Samsun-Sinop yolunun 52'nci kilometresindeki Lengerli kavşağında feci bir kaza yaşandı. Almanya'dan tatil için Samsun'a gelen Miktat Öztürk (47) yönetimindeki otomobil ile Sürmeli Nuri Liman'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Miktat Öztürk'ün aracındaki eşi Hacire, kızı Rüveyda ve akrabası Meryem Öztürk (51) ile Sürmeli Nuri Liman'ın otomobilindeki Mustafa Koç yaralandı.

ANNE KIZIN DURUMU KRİTİKTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Hacire ile kızı Rüveyda Öztürk, ilk müdahale sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Anne-kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedaviye alındığı belirtildi. Hacire ve kızı Rüveyda Öztürk'ün cenazelerinin, yarın Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.