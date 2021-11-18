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Otomobil durağa daldı! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Ataşehir'de, D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

18.11.2021 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Ataşehir'de korkunç kaza! Durağa dalan otobüs can aldı... - Haberler
Otomobil durağa daldı! Ölü ve yaralılar var!
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DHA

İstanbul Ataşehir'de, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde akılalmaz bir olay meydana geldi.

İKİ KARDEŞ İŞE GİDİYORDU

Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.

OTOMOBİL VE DURAĞIN ALTINDA KALDI

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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