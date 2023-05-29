Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Son dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için DGS kararı! Deprem bölgesindekiler DGS ödemesi yapacak mı?

ÖSYM, deprem bölgesindeki adaylardan DGS başvuru ücreti almayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti alınmayacağını açıkladı

Giriş: 29.05.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için DGS kararı! Deprem bölgesindekiler DGS ödemesi yapacak mı?
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti alınmayacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor
İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor
Seçime katılım oranı nasıl oldu?
Seçime katılım oranı nasıl oldu?
Fahrettin Koca'nın anneannesi toprağa verildi
Fahrettin Koca'nın anneannesi toprağa verildi
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.