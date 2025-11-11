Habertürk
        Son dakika: Osmaniye'de polis memuru görev başında kalp krizi geçirdi, şehit oldu!

        Osmaniye'de polis memuru görev başında kalp krizi geçirdi, şehit oldu!

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:12
        Görev başında kalp krizi geçirdi, şehit oldu!
        Osmaniye'de görev başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Faruk Şahin, meslektaşlarının ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        GÖREVİ BAŞINDAYKEN RAHATSIZLANDI

        DHA'nın haberine göre; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Faruk Şahin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        OSMANİYE VALİSİ: KEDERLİ AİLESİNE VE YAKINLARINA SABIRLAR DİLİYORUM

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da yayımladığı mesajında, “Başın sağ olsun Osmaniye'm, başın sağ olsun Türkiye'm. 10 Kasım tarihinde görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Faruk Şahin'e Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında, “10 Kasım günü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli meslektaşımız polis memuru Faruk Şahin, görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

        CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

        Polis memuru Faruk Şahin’in cenazesinin İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a uğurlanacağı belirtildi.

        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
