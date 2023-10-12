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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var - Osmangazi Köprüsü trafiğe açık mı kapalı mı, köprüde trafik durumu nedir?

        Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 8 yaralı

        Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:43
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          Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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          DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde meydana geldi.

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          Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı.

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          Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

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          Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındıl Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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          Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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