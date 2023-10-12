Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 8 yaralı
Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
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DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde meydana geldi.
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Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı.
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Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.
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Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındıl Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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