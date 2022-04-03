Ordu'yu heyelan vurdu! Felaketten dönüldü

AA

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, hava sıcaklığının birden artması sonucu karların hızla eridiğini, bu durumun heyelanlara yol açtığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, en son Sarıyer Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda 3 ev ile cami lojmanının hasar gördüğünü ifade eden Geçtan, bu evlerde kalan kimse bulunmadığını belirtti.

Geçtan, bu mahallenin yolunda da heyelanlardan kaynaklanan derin çatlaklar oluştuğunu kaydetti.

İlçeye bağlı Perşembe Yaylası'ndaki göletin taşması sonucu bazı evleri su bastığını bildiren Geçtan, bölgede belediye ekiplerinin vatandaşlara yardımcı olduğunu söyledi.

Geçtan, derelerdeki su seviyesinin arttığına dikkati çekerek, bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.