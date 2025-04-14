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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:17
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        Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Özgür Özel’in geldiği nokta tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır. Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen niteliksiz siyasetin markası oldu" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        CHP lideri Özgür Özel, Samsun mitingindeki konuşmasında "Biz sırtımızı Amerika'ya değil, millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump'tan değil, milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurtdışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopuk İngiliz zırhlısı ile kaçanlar vardı, bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var. Ve dün yedi düvele karşı direnenler vardı, bugün cuntaya, cuntacılara başkaldıran Saraçhane, Maltepe, 81 ilde sokaklara akan milyonlar Samsun'da ilk adımı atan kahramanlar var" ifadelerini kullanmıştı.

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