Ölü ve yaralılar var! Ailelerin kavgası!

Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Büyük Ağacı Mahallesi'nde kan donduran bir kavga meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman Toraman (70), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.