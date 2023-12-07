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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!

        Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!

        İstanbul Okmeydanı'nda kontrolü kaybeden metrobüs önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Durakta tahribat meydana gelirken bir yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07.12.2023 - 07:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:12
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        • 1

          Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs, önce reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre metrobüs trafiğine kapanan durak, çalışmaların ardından açıldı.

        • 2

          KONTROLDEN ÇIKTI, ÖNCE PANOYA, SONRA TENTEYE VURDU

          Kaza, saat 02.00 sıralarında, metrobüs hattının Okmeydanı Hastane durağında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde plakalı metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına yanaşırken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce durak girişindeki reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

        • 3

          PARÇALAR ETRAFA SAÇILDI

          Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar durağa ve D-100 karayoluna fırladı. Kazada, metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan Okmeydanı - Hastane durağı İBB çalışanlarının temizlik çalışmaları ardından yeniden açıldı.

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