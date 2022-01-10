Öğrenciye degaj! Kick Boks gibi!

DHA

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi.

Lisede coğrafya dersi öğretmeni Hamza Z., ders sırasında ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrencisini tekme tokat dövdü.

ŞİDDETİ BAŞKA ÖĞRENCİ KAMERAYA ÇEKTİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

TOKAT, YUMRUK, TEKME HER ŞEY VAR

Görüntülerde; öğretmen birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme attığı görülüyor.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Liseli öğrencinin darp edilme görüntülerine tepki gösterilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurarak; "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" paylaşımını yaptı.