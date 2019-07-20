20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda daha önce de ilk sırada yer alan Eskişehir, bu sene de listedeki yerini korudu. Araştırma verileri 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden elde edildi.
Kentte 3 üniversite bulunması ve halkın öğrencilere karşı olumlu tutumu ile hayat koşulları, öğrencilerin Eskişehir´i tercih etmesinde büyük rol oynuyor.
EN GÜVENİLİR ŞEHİRLER ARASINDA
DHA'daki habere göre yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli 10 şehri arasında gösterilen Eskişehir, ailelerin de ilk tercihi oluyor.
Öğrenciler Eskişehir´de okumanın ve yaşamanın kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek, şehrin kendilerine değer kattığını söylüyor.
"AİLELER DE ESNAF DA BİZE DESTEK"
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın-Yayın bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Nur Akgün, "Eskişehir'in kültürel açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Diğer yaşadığım illere göre bu şehir çok canlı. Buraya ilk geldiğimde çok mutlu oldum, hala çok mutlu bir yaşam sürüyorum. Aileler ve esnaf da öğrenciye çok destek oluyor. Kendi ailelerinden biri gibi davranıyor. Okulum bittikten sonra Eskişehir'de yaşamak isterim" diye konuştu.
"BURADA YAŞAMAK İSTİYORUM"
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim-Tasarım bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yiğit İnan El de mezun olduktan sonra kentte yaşamayı düşündüğünü söyleyerek, "Eskişehir'den çok memnunum. Yaklaşık 5 yıldır burayım. Şehir öğrenci dostu, bunu herkes biliyor. Üniversitesi olan diğer şehirlere göre yaşam standartları daha iyi. Şehir güvenliği de önemli. Burada kötü olaylar pek yaşanmıyor" dedi.
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