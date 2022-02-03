O anlar kamerada! Metrobüste bıçaklı dehşet!

DHA

İstanbul'da, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste akılalmaz bir olay meydana geldi.

YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİR KADIN VE ÇOCUK ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmak istedi.

YOLCULAR İÇİN AMBULANS ÇAĞRILDI

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.