O anlar kamerada! Kadına korkunç tekme!

Son dakika haberler... Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'nde tartıştığı kadını tekmeleyen bir erkeğin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre dün çekilen görüntülerde, çevredekiler kadına şiddet uygulayan kişiye tepki gösterince gerginlik yaşanıyor.

Bu sırada kadın olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan caddedeki bir iş yerine girerek kaçıyor.

Korkunç şiddet kameralara böyle yansıdı.