O anlar kamerada! Düğünden sonra feci kavga!

İstanbul'da, dün 23.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda korku dolu anlar yaşandı.
MİSAFİR GRUP OLAY ÇIKARDI İDDİASI
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, düğüne misafir olarak gelen bir grup düğün salonunda alkol tükettikten sonra olay çıkardı. Büyüklerin araya girmesi ile sakinleşen ortam, aynı kişilerin bir daha olay çıkarmasıyla kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Dışarıda devam eden kavgada bıçakların çekilmesiyle 3 kişi yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kavga anı ve tarafların polislerle de tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.
"POLİS GİTTİKTEN SONRA OLAY BÜYÜDÜ"
Düğün salonu sahibi Kadir Ürün ise, “Aşağıda olay oldu polis arkadaşlar geldi. Yardım ettiler, sonra gittiler işler daha da büyüdü yaralı oldu, yaralıyı hastaneye götürdüler. Misafirler içki içmekten delirdiler” dedi.
"BEN KENDİMİ KURTARDIM"
Kendini zor kurtardığını söyleyen Kadir Ürün, “Birinci seferinde çocuk kaçtı, ikincisinde benim üstüme yürüdü ben de geri çekildim. Geri çekildim ben kurtardım kendimi. Ondan sonra yukarıdaki camı kırdı. Neyse polis arkadaşlara gittim ben çağırmaya bana yardım ettiler. Ondan sonra geldik buraya kan revan. O sırada ben polisleri çağırınca yaralıyı götürmüşler. Ben görmedim” diye konuştu.
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