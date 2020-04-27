Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Yerlitaş, dün son olarak bu fotoğrafını paylaşmış ve "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim, bende kal #evdekal" notunu düşmüştü.

Ünlü modacı katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Baş ağrılarım vardı. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Artık kimseye gönül koymuyorum, ruhumdan siliyorum.

NUR YERLİTAŞ HAKKINDA

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğdu.

80li yıllarda Paris’ten, Milano’dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan gibi isimlerin sahne kostümlerini tasarlamıştır.