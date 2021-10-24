Nöbetten çıkan genç doktorun korkunç sonu!

DHA

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Şen yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN İTFAİYE ÇIKARDI

Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.

ANNE İLE KARDEŞLERİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen'in annesi Yasemin Şen ve iki kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen'in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek, "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı. Şen'in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN MESAJ

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Ankara Şehir Hastanesi'nin sosyal medyadan yayınlanan taziye mesajında ise şöyle denildi: "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmakta olan Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin ŞEN'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin ŞEN'in mekanı cennet olsun."

Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındığı kazanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda 36 saat nöbet gündeme getirildi. Türk Tabipleri Birliği'nin taziye mesajında ise, "Genç meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #AsistanHekimlerin çalışma koşulları düzeltilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.