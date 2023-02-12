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İşte Gaziantep'te depremde yarılan yol!

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Gaziantep'te inanılmaz bir olay meydana geldi. Kentin Şenyurt Mahallesi'nde bir yolda dehşete düşüren bir göçük oluştu. Show Haber'e konuşan bir depremzede, "Evlerden koşarak geliyorduk 50- 60 kişi birden. Bu bölgenin güvenli olduğunu düşündük. Ancak burası birden yanardağ gibi havaya kalktı ve ne kadar toprak kum varsa havaya püskürdü. 1 dakika önce gelseydik 50-60 kişi birden ölmüştük" dedi

Giriş: 12.02.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
İşte Gaziantep'te depremde yarılan yol... Son dakika:
"Ne kadar toprak varsa havaya püskürdü!
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HABERTURK.COM

Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre deprem olduğu esnada insanlar oturdukları binadan evlerinden güvenli olduklarını düşündükleri bir parka doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra ise durmak zorunda kaldı.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Evlerden koşarak geliyorduk 50- 60 kişi birden. Bu bölgenin güvenli olduğunu düşündük. Ancak burası birden yanardağ gibi havaya kalktı ve ne kadar toprak kum varsa havaya püskürdü. Hava bu sırada sisliydi. 1 dakika önce gelseydik 50-60 kişi ölmüştük." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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