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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mustafa Destici'den teğmenler mesajı: Disiplinsizlik | Son dakika haberleri

        Mustafa Destici'den teğmenler mesajı: Disiplinsizlik

        BBP lideri Mustafa Destici, TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz. Bu milletin ortak adı büyük Türk milletidir. Herkes hangi kuruma giriyorsa o kurumun şartlarına, o kurumun disiplin yönetmeliğine, o kurumu ilgilendiren yasalara ve kanunlara uygun hareket etmek zorundadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:46
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        Destici'den teğmenler mesajı: Disiplinsizlik
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmesine ilişkin, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz." dedi.

        Destici, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, BBP'nin milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, sivil, İslami katılımcı kavramlarıyla öne çıkarak 32 yıl önce kurulduğunu söyledi.

        Bu süre içerisinde devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarına işaret eden Destici, "32 yıl içerisinde Büyük Birlik Partimiz milletin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmuştur ve bundan sonra da Müslüman Türk milletinin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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        Destici, Türkiye ve Türk milletinin özellikle 1960 darbesinden sonra pek çok kez darbelerle ve muhtıralarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bunlar maalesef binlerce kişinin mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Aynı zamanda da milletimizin ve ülkemizin ekonomik, siyasi ve demokratik anlamda çok geriye gitmesine sebep oldu. Onun için Büyük Birlik Partisi olarak darbelerin karşısındayız. Türkiye'nin maalesef geçmiş yıllarında böyle kötü sabıkaları olmuştur, darbeler yaşanmıştır. Onun için Türkiye çok hassastır. Bugün Türkiye'de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor. Türkiye geçmişte yaşadığı darbe süreçlerinden dolayı büyük hassasiyet yaşıyor. Yeni darbelere ya da darbelere zemin hazırlayacak ya da onları hatırlatacak her türlü davranışa da tahammülü olmadığını gösteriyor."

        "ATATÜRK ÜZERİNDEN MİLLETİ AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR BÜYÜK YANLIŞIN İÇİNDEDİRLER"

        Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığına ve Kuvayimilliye'nin temellerini attığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

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        "Türk milletinin her bir ferdinin elbetteki Kurtuluş Savaşı'nda atalarının emeği ve katkısı vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa hem Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanıdır hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanıdır hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Bundan dolayı da hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar büyük yanlışın içindedirler.

        Yaptıkları hukuksuzlukları, disiplinsizlikleri, postmodern darbeleri ya da laiklik adı altında yaptıkları zulümleri kimse bize Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanarak yutturamaz, onun üzerinden bu millete zulmedemez. Bir kere bunu reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz. Bu milletin ortak adı büyük Türk milletidir. Herkes hangi kuruma giriyorsa o kurumun şartlarına, o kurumun disiplin yönetmeliğine, o kurumu ilgilendiren yasalara ve kanunlara uygun hareket etmek zorundadır. Onun için o kurumlar, o üniformalar millete ya da milletin inançlarına, milletin değerlerine ya da milli iradeye, sivil siyasete meydan okuma yeri değildir."

        Destici, parti olarak terörle müzakereden değil mücadeleden yana olduklarını belirterek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün partisinin kurulmasına müsaade edilmez. Terörle mücadelede müzakereymiş, çözüm süreciymiş, açılımmış bu tür süreçleri tekrar hiç ağzımıza almadan, mücadelemizi kararlı şekilde sürdürmeli ve terörü kökünden kazıyıp atmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kahraman Türk askerinin buna gücü vardır. Zaten şu anda ülke sınırlarımız içerisinde terör bitmiştir." dedi.

        "TERÖRİSTLE MÜZAKERE YAPILMASINI YANLIŞ BULUYORUZ"

        Demokrasinin önemine vurgu yapan Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Demokratik zeminde, sivil siyaset zemininde siz mücadelenizi yaparsınız. Herkes fikrini, düşüncesini söyler, millet sandıkta karar verir. Milletin seçtikleri de ülkeyi yönetir. Onun dışında millete rağmen demokratik dönüşüm adı altında, yeni paradigma palavralarıyla ya da yeni bir süreç, içini bilmiyor hiç kimse, adı altında terörle, teröristle müzakere yapılmasını Büyük Birlik Partisi olarak doğru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz ve bu yoldan bir an önce dönülmesini ve mücadeleye kararlı şekilde devam edilmesi gerektiğini söylüyoruz."

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