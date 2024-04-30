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İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbata töreninde, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım. O andan itibaren de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" dedi.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu için mazbata töreni düzenlendi.

Mazbatasını alan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikleri içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılan engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. Aziz milletimize sesleniyorum. İYİ'ler ve cesurlar yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongreyle genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım. O andan itibaren de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti kurultayıyla ilgili "Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz." sözlerine şöyle yanıt verdi: "Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam.

Karar tabii ki kendilerinindir. Ama bazı beyanları var, bilmenizi istiyorum. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim. Millete hizmet etmek için geldim. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum."