CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddiaları sonrası yaşananlara ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı Özel" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor...

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"Bana bugünkü açıklamadan sonra genel merkezden bir arama gelmedi. Olayın hiçbir kısmında benim dahlim yok. Mağdur edilen benim, hakaret edilen benim. Bir gazeteci çıkıyor. "CHP'den bir isim Saray'a gitti" diyor. James Bond filmleri gibi. Rahmi Turan'da benim cep telefonum var onunda telefonu benim telefonumda kayıtlı. Daha önce de görüşmüşüz. Beni aramıyor."

"Uğur Dündar'la arasındaki görüşmeye ilişkin İnce, "'Böyle bir görüşmeniz oldu mu dedi?' 'Olmadı' dedim. Böyle bir komplo olduğunu düşünmedi. Rahmi Beyde benim telefonum var. Beni aramıyor. Eğer böyle bir şey yapan varsa bu şerefsizce bir harekettir. Cumhurbaşkanıyla gizlice görüşme yapan birisi varsa." dedi.

Ayrıntılar gelecek...