Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının bölgesel, küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Güler'in 15 Ekim'de, NATO Karargahında icra edilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katıldığını ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarını ele almış, müttefik ülke Bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzalamış, NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir."

Aktürk, 3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devralan Türkiye'nin, bir yıldır icra ettiği Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise yarın İtalya'ya devredilmesinin planlandığını belirtti. Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." TERÖRLE MÜCADELE Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır." dedi.

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Hudutlarımızda ise, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, 1020 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Yine, Iğdır, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, Birleşik Krallık'ta düzenlenen NATO Amfibi Harekat Tatbikatı ve Antalya'daki Ferdi Seferberlik Eğitimi bugün, Aksaz'da düzenlenen Türkiye-Polonya İkili SAT, Kars'ta icra edilen Yıldırım Seferberlik-2025 tatbikatlarının ise yarın tamamlanacağını belirtti. Kocaeli'deki Yıldırım Seferberlik-2025, Kars'taki Sonsuzluk Barışı Destekleme Harekatı ve Danimarka'daki NATO Steadfast Noon tatbikatlarının 24 Ekim'de sona ereceği bilgisini veren Aktürk, şunları ifade etti: "20-23 Ekim tarihleri arasında çeşitli birlik ve unsurların katılımı ile Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı'nın icra edilmesi, 19-23 Ekim tarih aralığında Ürdün'deki The Safe Gulf Deniz Güvenliği, 22-29 Ekim tarihleri arasında Norveç'teki Steadfast Duel tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu görevi çerçevesinde, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu (Gikulesku) ve Balescu tarafından 14-19 Ekim tarihleri arasında, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Shkval (Şikval) tarafından 16-17 Ekim'de İstanbul'a, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmaktadır."

SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayisinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, Sensör Keşif, Radar ve Komuta aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı bilgisini veren Aktürk, şunları kaydetti: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında, bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık'ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır. Ayrıca, C-130J uçaklarının bakım ve idameleri tip (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamış, ASFAT Anonim Şirketimiz ise 16-18 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi'ne katılmaktadır."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini söyledi. 2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini başvurularının bugün sona ereceğini belirten Aktürk, 14 Ekim'de başlayan 2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini başvurularının ise 26 Ekim'de tamamlanacağı bilgisini verdi. SORULAR VE YANITLAR ​​​​​​​Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti: "Malumlarınız olduğu üzere Suriye hükümeti, tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve işbirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynaklar, Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede, Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu. ASKERİ HASTANELERİN DURUMU Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." yanıtını verdi. Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine kaynaklar, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."