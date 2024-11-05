MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Deniz Teğmen Öz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

REKLAM Bakanlığın sosyal medya hesabında, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Öz'ün fotoğrafına yer verildi. İSTANBUL VALİLİĞİNDEN TAZİYE İstanbul Valiliği, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için taziye mesajı yayımladı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. ADANA'DAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Öz'ün (26) Pozantı ilçesinin Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan annesi Suzan ve babası Ahmet Öz'e şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu. Bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Öz'ün cenazesinin memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin babası Ahmet Öz'ün Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli, bir kardeşinin asker ve bir kardeşinin de polis olarak görev yaptığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.