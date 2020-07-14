İstanbul'da Moğolistan uyruklu T.G., kıskandığı sevgilisini uyurken defalarca bıçakladı. Ardından hiç bir şey olmamış gibi, evine giderek alkol içti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli cinayeti itiraf etti.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da önceki gün gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İhbarda Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir kadının öldürüldüğü belirtiliyordu. Olay yerine giden polis korkunç bir manzarayla karşılaştı. Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh (40) evinin yatak odasında, defalarca bıçaklanacak öldürülmüştü. Yapılan incelemenin ardından Batsukh'nın 9 yerinde bıçaklandığı ortaya çıktı.
KATİLİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı evde, apart tipi odada kalan ölenin arkadaşı Z.T. adlı kadının ifadesine başvurdu. Z.T. ifadesinde, Batsukh'un T.G. adlı erkek arkadaşının olduğunu ve bu kişinin olay gecesi eve geldiğini anlattı. Yapılan çalışmanın ardından, katilin T.G. (52) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Moğolistan uyruklu T.G. evinde yakalandı.
6 AY ÖNCE AYRILIP, YENİ BARIŞMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.G., cinayeti itiraf etti. İddialara göre T.G., öldürdüğü kadınla 2 yıldır sevgiliydi. Aralarında 6 ay önce bir gerginlik yaşanmış ve ayrılmışlardı. Bir süre sonra tekrar barışan ikili, olaydan bir gün önce buluşup evde alkol alıp eğlendi. T.G. daha sonra evden ayrıldı.
EVE PENCEREDEN GİRMİŞ
T.G., eve gittikten sonra, sevgilisinin ev arkadaşı Z.T. ile telefonla konuştu. İddialara göre Z.T., T.G.'ye "Batsukh'un başka erkek arkadaşı da var" dedi. Bunun üzerine T.G., gece telefonla sevgilisini arayarak, yanına gelmek istediğini söyledi. Sevgilisinin "Gel kapıdan değil, pencereden eve gir" dedi. T.G., pencereden eve girdi ve sevgilisi ve onun ev arkadaşıyla bir süre sohbet etti.
'YATAĞA UZANDI, BIÇAKLA SALDIRDIM'
Z.T. odasına çekildikten sonra sevgilisinin uyumak için yatağa uzandığını anlatan T.G. "Her şey normal gözüküyordu ama kıskanmıştım. Sevgilim yatağa uzandı. Bıçakla ona saldırdım. Gelişigüzel defalarca bıçakladım. İlk darbede bir ses çıktı ama sonra bağıramadı. Öldürdükten sonra, aynı pencereden dışarı çıktım. Bir büfeye giderek alkol aldım, evde içtim. Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfadesiyle kan donduran zanlı Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!