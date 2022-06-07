Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırı iddiasında beraat kararı!

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Dilara Kurşun ve tutuksuz sanık Tufan K.'nin avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.

Mütalaada, sanığın "hakaret, "tehdit" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Dilara Kurşun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın avukatı da beraate ilişkin talebini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Tufan K.'nin üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tufan K.'nin 14 Haziran 2021'de müşteki Dilara Kurşun'u ormana götürerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.