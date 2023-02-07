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MHP lideri Bahçeli'den OHAL kararına destek ve 1 milyon lira yardım

MHP lideri Devlet Bahçeli, 10 il için 3 ay süreli OHAL kararını desteklediklerini belirterek, "AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum" dedi

Giriş: 07.02.2023 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den OHAL kararına destek ve 1 milyon lira yardım
Bahçeli'den OHAL kararına destek ve 1 milyon lira yardım
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 ili kapsayan üç aylık OHAL kararını desteklediklerini duyurdu.

MHP lideri Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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