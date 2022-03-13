Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün bölge bölge devam edecek yağışlar, yağmur, karla karışık ve kar şeklinde olacak. İstanbul ve bölgelerde kar yağışı ne kadar devam edecek?. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YAĞIŞ: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR, SABAH ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor. Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.

BÖLGE VE İLLERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, Parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 4°C, Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRŞEHİR -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 3°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN 2°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT 4°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına; Güney Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8; Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.