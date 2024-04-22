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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 07:17 Güncelleme: 22.04.2024 - 07:17
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        Toz taşınımı ve yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 22°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 21°

        Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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