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Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, gün içerisinde yoğun sis ve pus görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 03.01.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! 3 Ocak 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Sis ve pus uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ANKARA 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TRABZON 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 12°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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