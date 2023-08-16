Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyrediyor. Diğer yandan Marmara ve Doğu Karadeniz'de havanın kapalı olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.