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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 40° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 37° Trabzon Güneşli 29° Bursa Parçalı bulutlu 32° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.