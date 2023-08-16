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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mevsim normalinin 11 derece üzerinde

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mevsim normalinin 11 derece üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyrediyor. Diğer yandan Marmara ve Doğu Karadeniz'de havanın kapalı olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 07:34
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        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 40°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        #hava durumu
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        #meteoroloji
        #sıcak hava
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