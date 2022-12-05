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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, Kars ve Ardahan çevreleri kar yağışlı olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 05.12.2022 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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