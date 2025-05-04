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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 4 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya ile Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 07:27 Güncelleme: 04.05.2025 - 07:27
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 15°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 24°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 20°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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