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Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı!

Meteoroloji'den iç bölgeler, Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Giriş: 04.06.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! - Haberler
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Açıklamada bu bölgelerde ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Öte yandan rüzgârın; öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Fotoğraflar: AA

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