Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı! Her yerde kar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA SAĞANAK
Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NORMALİN 4-6 DERECE ALTINDA
Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 100 KM'YE ÇIKIYOR
Rüzgar, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
İSTANBUL: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
İZMİR: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
BURSA: 2, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 2, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
DENİZLİ: 7, Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
MUĞLA: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ADANA: 12, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ANTALYA: 12, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
HATAY: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ESKİŞEHİR: -1, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
KAYSERİ: 3, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
KONYA: 1, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
BOLU: -1, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
KASTAMONU: 0, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
SİNOP: 5, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
ZONGULDAK: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
SAMSUN: 6, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: -5, Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: -2, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
VAN: -1, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve çok bulutlu.
GAZİANTEP: 2, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.
MARDİN: 1, Parçalı ve çok bulutlu.
SİİRT: 1, Parçalı ve çok bulutlu.
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