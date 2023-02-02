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Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarıları

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz ile Bursa çevreleri ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kar yağışlı, Marmara'nın batısı, İstanbul çevresi sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar bekleniyor. Diğer yandan Doğu Anadolu'nun güneyinde etkili olacak lodos nedeniyle uyarı yapıldı

Giriş: 02.02.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarıları
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarıları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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