Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı!

İZMİRLİLER DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı! - Hava durumu haberleri

DHA

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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