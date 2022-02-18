AA

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6 İLA 8 KUVVETİNDE

AA'da yer alan habere göre ayrıca, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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