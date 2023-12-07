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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 14° Ankara Kısmen Güneşli 12° İzmir Yağmurlu 16° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Yağmurlu 11° Adana Bulutlu 18° Diyarbakır Yağmurlu 13° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Bulutlu 6° Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.