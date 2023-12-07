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        Haberler Gündem Hava Durumu SAĞANAK UYARISI| Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için yağmur uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi yağmurlu olacak. Yağışların; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ile akşam ve gece saatlerinde kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 07:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 07:27
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Yağmurlu 16°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #yağmur
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