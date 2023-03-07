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Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz yağmurlu; diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Giriş: 07.03.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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