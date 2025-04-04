Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 17° Ankara Yağmurlu 13° İzmir Güneşli 20° Antalya Yağmurlu 16° Trabzon Bulutlu 14° Bursa Güneşli 15° Adana Yağmurlu 23° Diyarbakır Güneşli 21° Gaziantep Kısmen Güneşli 16° Ağrı Kısmen Güneşli 14°

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Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu EGEParçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM İZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı KARABÜK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 13°CÇok bulutlu, MALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 12°CÇok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı