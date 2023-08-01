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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli, Zonguldak, Artvin, Kars, Ardahan, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 07:27
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 29°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
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