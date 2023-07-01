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Meteoroloji açıkladı! Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Ülkenin batısında hava sıcaklıkları artmayı sürdürüyor.

Giriş: 01.07.2023 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor - Haberler
Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor
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Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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