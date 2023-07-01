Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık