Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan deprem felaketi 11 ili vurdu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre birçok kişi bu felakette yakınlarını kaybetti. Yerle bir olan apartmanların altında cenazelerini alarak toprağa vererek o acıyı yaşayanlar arasında Mersin’de yaşayan Hatice Kömürcü de bulunuyor.

YAKINLARI ENKAZDA KALDI Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 2017 yılından beri güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü, 6 Şubat sabahı gelen haberle şok geçirdi. Yaşanan depremde Kahramanmaraş'ta yaşayan hem birinci derecede akrabası olan aynı zamanda eşinin annesi, babası, iki ablası ve iki eniştesi yıkılan binanın altında kaldığı haberini aldı. İş yerinden 10 günlük izin alarak eşi ile birlikte üstündeki iş kıyafetiyle apar topar Kahramanmaraş’a gitti.

6 AKRABASINI KAYBETTİ Özel güvenlik kıyafetli olan Hatice Kömürcü, Kahramanmaraş'taki enkaz başında Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde eşiyle birlikte enkazda kalan yakın akrabalarını sağ çıkartmak ümidiyle günlerce çalıştı. Ancak yerle bir olan apartmanın altından Kömürcü ailesi, 6 yakınlarının cenazelerini çıkartabildi. Kömürcü çifti aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin’e döndü.

BAŞSAĞLIĞI TELEFONU YÜZÜNDEN TUTANAK TUTULDU Hatice Kömürcü, 16 Şubat günü işine geri döndü. Yaşanan bu felaketin ardından yakınlarını kaybeden Kömürcü’ye iş yerindeyken telefon geldi. Başsağlığı dilemek için gelen telefona bakan Kömürcü’nün yanından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı eski Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan geçti. Hatice Kömürcü, bu sırada telefon konuşmasını ara vererek Uyan’ın geçmesini bekledi. Kısa bir süre sonra iddiaya göre geri dönen Uyan, Hatice Kömürcü’ye sert çıktı. Kısa bir süre sonra hakkında tutanak tutuldu ve savunması istendi.

“TIRNAKLARIMIZLA ENKAZI KAZDIK” Görev yerinde cep telefonu ile görüşmek suçlamasıyla hakkında savunma istenen Hatice Kömürcü, savunmasını verdi. Kömürcü “ 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ailelerimizin göçük altında kaldığını öğrendik. 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Bundan sonraki yazacaklarımı ifade edecek kelimeler bulamıyorum, çünkü bu acının tarifi, ifadesi yok. Ortalık mahşer yeri feryatlar, figanlar, yağmur çamur ve -10 derece soğuk. Allahım bu nedir dedim kıyamet kopmuş sanki. İşte bu durum ve şartlarda ailelerimizin kalmış olduğu enkazda bir hafta boyunca gece gündüz demeden aç susuz ve uykusuz bir şekilde tırnaklarımızla enkaz kazarak akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersine döndüm. Mazeretimin olması, psikolojik ve fizyolojik olarak bir yıkımda olmama rağmen ikinci bir raporu almayarak işimin başına döndüm.”

“BAŞSAĞLIĞI İÇİN ARAYANLAR VARDI” Kömürcü savunmasına şöyle devam etti “Olay günü telefon ile depremde yaşamını yitiren akrabalarım ile ilgili taziye ve bilgi almak gayesinde görüşmelerim olduğu doğrudur. Macit Özcan tesislerinde görev yapan bütün personellerin ve amirlerim yaşadığım acının ne denli büyük ve ciddi olduğunu bilmektedirler. Olay günü yine bir telefon görüşmesi esnasında belediyemiz yöneticilerinden Doğukan Uyan Bey yanımdan geçerek ilerlemekte iken bende saygı gereği telefon görüşmeme ara verdim baş selamı ile selamladım, dışarıda bekleyen güvenlik arkadaşıma el işareti ile çıkış olduğunu belirttim. Doğukan bey dışarı çıkmışken tekrar dönüp içeri geldi ve bana bağırmaya başladı ne olduğunu anlamadım, bana halen telefonla görüşüyorsun dedi. Ben telefonla görüşmüyorum dedim bana karşılık verme dedi, bende durumumu yaşadıklarımı anlatmaya çalıştığım esnada anlamsız bir şekilde tepki vererek tekrar dışarı çıktı. Sonrasında sekreteri Yağmur hanım yanıma gelerek sanki bir suç işlemişim gibi çocuk azarlar gibi azarladı.” Hatice Kömürcü. Savunmayla birlikte Kahramanmaraş’ta depremde hayatlarını kaybeden akrabalarının defin işlemlerini ve orada bulunduğuna dair fotoğrafları da ek savunmasına koydu.

İŞTEN KOVULDU Savunması alınan Hatice Kömürcü hakkında idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmayla ilgili dün şaşırtan bir karar çıktı. Yapılan inceleme ve soruşturma kapsamında depremzede yakını Hatice Kömürcü’nün “Cep Telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek" eylemine aykırılık nedeniyle işten atılmasına karar verildiği belirtildi. Karar kendisine cep telefonu ile gönderildi. Gönderilen kararda şöyle deniliyor: Sayın; Hatice Kömürcü.. Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde fiilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü sevk ve idaresinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktasınız. Hakkınızda 16.02.2023 tarihindeki mesainize yönelik tarafınıza 28/02/2023 tarihinde tebliğ edilen Savunma istemi içinde gecen iddialara yönelik 02/03/2023 tarihinde Disiplin Kuruluna sunulmak üzere savunmanızı vermiş bulunmaktasınız. Yapılan inceleme ve soruşturma kapsamında hakkınızda yöneltilen iddialara sunmuş olduğunuz savunma ve ekindeki belgeler Disiplin Kurulunca incelenmiş oy birliği ile iş akdi sözleşmenizin fesih edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar gereğince iş akdi sözleşmeniz eki disiplin ceza cetveli Madde: 6/a: "Cep Telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek" eylemine aykırılık nedeniyle 4857 sayılı is kanununun Madde 25"

İLİŞİĞİ KESİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Hatice Kömürcü’nün işten atılmasına neden olduğu iddia edilen Doğukan Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Eski Özel Kalem Müdürüydü. Geçen yıl yaşanan bazı iddialar üzerine Doğukan Uyan'ın Belediye ile ilişiği kesildiği açıklanmıştı.