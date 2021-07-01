Melek İpek olayında kahreden diyalog!

Dava dosyasında yer alan görüntülerde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde olayın gerçekleştiği eve götürülen İpek'ten, elleri kelepçeliyken tüfeği nasıl kullandığını göstermesi isteniyor.
AA'da yer alan habere göre, eline kelepçe takılan İpek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin talebi üzerine av tüfeğini eline alarak fişeği tüfeğin namlusuna yerleştiriyor. İpek, jandarma ekibinin silahı ve fişeği nereden aldığı, av tüfeğini nasıl kullandığı yönündeki sorularını yanıtlıyor.
Olayın yaşandığı evde kaydedilen görüntülerde, jandarmanın yaptığı aramada, evde 4 av tüfeği, iki kavanoz içerisinde bir miktar esrar ve çok sayıda fişek bulunması dikkati çekiyor.
Görüntülerde İpek ile kendisine sorular yönelten jandarma arasında şu diyalog geçiyor:
Melek İpek: "Ellerim kelepçeliydi."
Jandarma: "Kelepçe getir, anahtarı olan bir kelepçe."
Jandarma: "Tüfek neredeydi?"
Melek İpek: "Tüfek orada dayalıydı."
Jandarma: "Tüfek oradaydı, oradan aldın geldin. Tatbikat yaptırmayacağız, sadece kullanabiliyor mu, nasıl oldu, onu göstereceğiz. Tüfeği nasıl doldurduğunu göstersin bize. Fişek neredeydi?"
Bu sırada olay yeri inceleme personelinin koltuğun üzerine tüfek bıraktığı görülüyor.
Melek İpek: "Fişek de mutfakta çekmecedeydi."
Jandarma: "Oradan aldın?"
Melek İpek: "Evet, oradan aldım."
Jandarma: "Tüfek, fişek burada. Nasıl yaptın bir göster."
İpek, koltuğun üzerine bırakılan tüfeği alıyor ve boş fişekleri yerleştirerek nasıl kullandığını gösteriyor.
Jandarma: "Tüfeği bu şekilde açtın, bu şekilde doldurdun, kapattın."
Melek İpek: "Böyle tuttum silahı."
Jandarma: "Bu şekilde ateş ettin."
Melek İpek: "Yani, sonra zaten itişmeye başladık, patladı."
İpek'in gözünün şiş olduğu, yüzünde ve vücudunda morluklar olduğu görülüyor.
Öte yandan jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemeyle ilgili görüntüler de olay yeri inceleme tutanağında yer alıyor.
Servis şoförü Ramazan İpek'in (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.
Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Melek İpek hakkında, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek 26 Nisan'da tahliye edilmişti.
Melek İpek'in tahliye kararında "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de olay öncesi ve sırasında hayatına, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğüne karşı saldırı nedeniyle savunma zorunluluğu içerisinde hareket eden sanığın, maruz görülecek heyecan, korku ve telaştan ötürü eylemi gerçekleştirdiği bilgisi yer almıştı.
Ramazan İpek'in ailesi mahkemenin kararına itiraz etmişti. İtirazı istinaf mahkemesi ele alacak.
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