Sevgilisi azmettirdi! Kardeşi katletti! Melek davasında karar!

İHA

Diyarbakır'da, 21 Ekim 2020 tarihinde Yenişehir ilçesi Sanat Sokak'ta, Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan (21), bir süre eve gelmeyen ablası Melek Aslan (24) ile buluşmak için kente geldi.

Abla ve kardeş arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.

ABLASINI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasını sokak ortasında öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİ DE TUTUKLANDI

Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİSİ HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açılmıştı.

ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, kaldıkları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Savcılık mütalaasında, "Sanık Orhan tarafından kabul ve ikrar edilen Mustafa'ya attığı mesajlar, maktule Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Orhan'ın bu sözleri ile açıkça sanık Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇUNU İŞLEDİ

Sanık Orhan Vatansever'in, Mustafa Aslan'ı, ablası olan maktule Melek Aslan'ı öldürmeye azmettirerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürmeye azmettirme suçunu ve maktulenin başkalarının görmesini, bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını rızası ve bilgisi dışında maktulenin kardeşi olan Mustafa'ya, ablasına ve de eniştesine farklı tarihlerde göndererek üzerine atılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işledi.

Melek Aslan'ın eski erkek arkadaşı azmettirici Orhan Vatansever.

BAŞ BÖLGESİNE 3 EL ATEŞ ETMİŞ

Sanık Mustafa Aslan'ın da ablası olan maktule Melek Aslan'ı, sanık Orhan Vatansever'in azmettirmesi ve yönlendirmesi sonucu, 6136 sayılı Kanun'a göre de yasak niteliği haiz olan ateşli silahla baş bölgesine 3 el ateş etmek suretiyle öldürerek, üzerine atılı kardeşi kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.

İNDİRİMLE MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak her iki sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.