Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. İki beyin damarında tıkanıklık olan Erbil, yine hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şovmenin, doktor kardeşi Yeşim Erbil şu açıklamayı yaptı:

Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allahtan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah.