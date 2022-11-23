Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
DHA'nın haberine göre; kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametinde durduruldu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.
Kazada yaralanan 1'i bebek 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AYNI NOKTADA 1 SAAT ÖNCE DE KAZA MEYDANA GELMİŞ
Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.