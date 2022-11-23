Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

DHA'nın haberine göre; kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan 1'i bebek 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.