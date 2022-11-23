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Son dakika haberi Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 1'i bebek, 8 yaralı

İstanbul Mecidiyeköy'de, D-100 Karayolu üzerinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 8 kişi yaralandı

Giriş: 23.11.2022 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

DHA'nın haberine göre; kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametinde durduruldu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

Kazada yaralanan 1'i bebek 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AYNI NOKTADA 1 SAAT ÖNCE DE KAZA MEYDANA GELMİŞ

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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