9 Ocak Pazar gecesi nefesler tutuldu, MasterChef Türkiye 2021 için final heyecanı yükseldi. 7 Ocak Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde 56 puanı toplayarak finale çıkan ilk isim olma hakkını eren kazanmıştı. MasterChef Türkiye 2021 yarı final yarışı Sergen, Tahsin ve Hasan arasındaki yarışın sonucuna göre belli olacak. Masterchef’te kim kazandı, yarı finale hangi yarışmacı kaldı sorusunun cevabı bu gece belli oluyor. 9 Ocak Masterchef Tahsin, Hasan, Sergen ilk 3’e giren isim…
9 OCAK MASTERCHEF'TE FİNALE KİM, HANGİ YARIŞMACI KALDI?
9 Ocak MasterChef Türkiye 2021'de heyecanlı yarış devam ediyor. MasterChef'te bu gecenin kazanan ismi henüz belli olmadı. MasterChef'te yarı finale kalan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
MASTERCHEF YARI FİNALE KİM KALDI?
Sergen, Tahsin ve Hasan ise sırasıyla 54, 52 ve 50 puan alarak yarı finale adlarını yazdırdılar.
Son üçe kalacak isim ise Pazar akşamı ekrana gelen yarı final bölümünden sonra belli olacak. Sergen, Tahsin ve Hasan'dan 9 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Böylelikle finale 3 yarışmacı kalacak.
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